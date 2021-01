Warum wird so wenig über Opfer berichtet?

Immer wieder wird gefordert, in der Berichterstattung stärker auf die Opfer zu schauen als auf die Täter. Es gibt aber Gründe, warum das oft nicht passiert: Das Wichtigste ist der Schutz der Opfer. Immer, aber insbesondere, wenn es sich um Minderjährige handelt.

Der Deutsche Kinderschutzbund rät daher dringend, „Beschreibungen von Details des Tathergangs, die die Würde des Opfers gefährden (das Erlittene »schwarz auf weiß« in der Zeitung zu lesen, kann zu weiteren psychischen Belastungen führen)“ unbedingt zu vermeiden.

In vielen Fällen kann auch mit den Opfern selbst nicht gesprochen werden – insbesondere Kinder brauchen in dieser Lage jede Aufmerksamkeit, aber ganz sicher nicht in Form einer Kamera oder eines Mikrophon unter der Nase. Deshalb sind wir Journalisten hier zu einer besonders sensiblen und zurückhaltenden Berichterstattung verpflichtet.

Opferschutz hat für uns oberste Priorität. Voyeurismus zu bedienen ist für uns kein vertretbares Motiv.

Was aus guten Gründen redaktioneller Verantwortung geschieht, darf aber den Fokus nicht verrutschen lassen: zu sehr hin zu den Tätern – und zu weit weg von den Opfern.