Ein Mannheimer Gutachten zweifelt an der Echtheit eines Dokuments, das in einem Kinderheim in Speyer in den 1960er Jahren organisierte Prostitution auflistet. Das Dokument soll laut den Experten gefälscht sein.

Seit dem Jahreswechsel kursieren in Redaktionen Kopien eines angeblich handschriftlich angefertigten Dokuments, das aus der Buchführung einer Ordensschwester der Niederbronner Schwestern in Speyer stammen soll.

Ist Dokument eine Fälschung?

In dem Dokument sind Geldsummen aufgeführt und Namen, und dabei soll es sich um "Lustgeld" handeln, das der Orden für den Verkauf eines Heimkindes an Freier kassierte. So lautete der Verdacht. Aber jetzt hat der Orden am Mittwoch in Nürnberg ein Gutachten präsentiert: Es handelt sich um eine gutachterliche Stellungnahme von Mannheimer Schrift- und Urkundenexperten. Die vereidigten Sachverständigen für Handschriftenuntersuchungen kommen zum Ergebnis, dass der vermeintliche Ausschnitt aus einem "Kassenbuch" mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" nicht handschriftlich erstellt wurde: "Die untersuchten Einträge lassen sich nahezu vollständig mit einer Computerschriftart replizieren", die seit 2004 im Internet verfügbar sei.

Auch die angebliche Autorin, die in dem Dokument als "Schwester Maria Donnata" bezeichnet wird, hat es laut Ordens-Pressesprecher in der Kongregation nicht gegeben. Der aus dem Lateinischen stammende und auch in Ordensgemeinschaften gebräuchliche Vorname schreibt sich durchgängig nur mit einem n.

Schwere Vorwürfe gegen Nonnen

Die Niederbronner Schwestern sehen sich seit Dezember 2020 dem Vorwurf ausgesetzt, sie hätten in von ihnen betreuten Kinderheimen in Speyer und andernorts vor 50 Jahren mit den ihnen anvertrauten Kindern Zuhälterei betrieben. Das weisen sie zurück.

Der Vorgang hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Sozialgericht in Darmstadt hatte im vergangenen Jahr einem ehemaligen Speyerer Heimkind eine Opferrente zugesprochen. In dem Urteil wurden die Angaben des Mannes unter Bezug auf mehrere Gutachten in der Summe als glaubwürdig bewertet.

Dokument lag im Briefkasten

Der Kläger hatte geltend gemacht, er sei tausendfach missbraucht worden, dabei sei von den Tätern wohl Geld an die Schwestern geflossen. Auf Anfrage gab der Kläger ebenfalls am Mittwoch an, das Dokument mit dem "Kassenbuch" zusammen mit zwei weiteren Schriftstücken anonym in seinem Briefkasten vorgefunden zu haben - allerdings erst nach dem Ende seines Prozesses im Mai. Er selbst habe sich nie zur Echtheit des Papieres geäußert.