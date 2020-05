Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen zu Verdachtsfällen des sexuellen Missbrauchs im Bistum Speyer nach eigenen Angaben abgeschlossen. Insgesamt wurden 13 Fälle untersucht. Grundlage für die Ermittlungen waren Listen, die alle Bistümer an die Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz übermittelt hatten. Das Bistum Speyer betrafen laut Justizministerium insgesamt 36 Fälle. 13 davon fielen in den Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Die übrigen wurden in Landau, Kaiserslautern und Zweibrücken bearbeitet. Auf SWR-Anfrage erklärte die Staatsanwaltschaft Frankenthal, dass die Verfahren jetzt eingestellt wurden. Die meisten seien verjährt. Bei einigen Fällen habe sich herausgestellt, dass keine Straftat vorliegt. Im September 2018 sprach das Bistum Speyer von 186 möglichen Opfern von sexuellem Missbrauch im Bistum.