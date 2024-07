700 Ministranten aus dem Bistum Speyer treffen Papst Franziskus

Die Aufregung ist groß unter den Ministranten und Ministrantinnen aus dem Bistum Speyer: Am Dienstag treffen sie das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz auf dem Petersplatz.

Einmal den Papst treffen! Für viele Mitglieder der katholischen Kirche ein Traum! Dieser Traum wird jetzt für 700 Ministrantinnen und Ministranten des Bistums Speyer wahr. Seit Montag sind die Kinder und Jugendlichen in Rom. Sie erwartet ein spannendes Programm, die nächsten Tagen. Doch der Höhepunkt der Rom-Wallfahrt ist für alle die Begegnung mit Papst Franziskus am Dienstag auf dem Petersplatz in Rom.

Ministranten der St. Gertrud Gemeinde in Leimersheim in der Südpfalz fahren nach Rom SWR

50.000 Jugendliche aus ganz Europa treffen den Papst

"Ich glaube, das wird sehr cool. Mit vielen anderen jungen Leuten gemeinsam den Papst zu treffen. Dass der sich nur Zeit für uns nimmt, das ist schon etwas besonderes", schwärmt Jeremy Mußlick, 16 Jahre alt, Ministrant aus dem südpfälzischen Leimersheim. Tatsächlich wird die Begegnung der jungen Menschen mit Papst Franziskus ein Großereignis, das mit einem Konzert eines Super-Popstars durchaus mithalten kann. 50.000 Jugendliche aus ganz Europa werden morgen auf dem Petersplatz erwartet.

Rom-Wallfahrt bei großer Hitze

Erwartet werden allerdings auch 40 Grad im Schatten. Italien leidet gerade unter einer heftigen Hitzewelle, sodass das Event für Papst und "Minis" eine echte Herausforderung werden kann. Neele Gehrsitz, auch Ministrantin in der katholischen Kirche St. Gertrud in Leimersheim glaubt, dass die Begegnung mit dem Papst der Höhepunkt in ihrem spirituellen Leben wird. "Wir sind so viel in der Kirche, natürlich möchte ich dann auch das Oberhaupt unserer Kirche kennenlernen", erzählt sie lachend.

Papst Franziskus - in Lebensgröße als Pappfigur im Messdiener-Raum SWR

Gemeinsame Gottesdienste mit Bischof Wiesemann

Wer die "Minis" aus Leimersheim trifft, glaubt ihnen sofort, dass sie echte Franziskus-Fans sind: Steht doch der Papst als lebensgroße Pappfigur im Ministrantenraum. "Klar haben wir uns gemeinsam auf die Fahrt vorbereitet", erzählt Jeremy. "Wir haben alle gemeinsam das Programm erarbeitet und gesagt, was wir gerne in Rom unternehmen möchten", erzählt der überzeugte Ministrant. Ein paar Programmpunkte sind allerdings auch gesetzt. Zum Beispiel die Gottesdienste mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und seinem Generalvikar Markus Magin.

Ministranten suchen beste Eisdiele in Rom

Neben dem typischen Sightseeing stehen aber auch unterhaltsame Events auf dem Wallfahrtsprogramm: So soll etwa die beste Eisdiele Roms ermittelt werden. Defintiv der erfrischendste Programmpunkt der "heißen" Rom-Wallfahrt.