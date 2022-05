Die Pfalz in Miniformat

Der Aufbau für seine Fotos kann auch mal eine Stunde brauchen, bis die Hauptakteure richtig platziert sind. Benedikt Hild fotografiert nämlich "Winzlinge", wie er sie nennt.

Benedikt Hild kommt aus der Pfalz und hat schon früh als Jugendlicher die Arbeit mit der Kamera für sich entdeckt. Als Teenie brachte er sogar einen selbstgemachten Imagefilm heraus, der durch seine Heimat führt.

Mittlerweile studiert Hild in Mannheim und hat sich seitdem einem neuen Projekt gewidmet: Mit der Kamera will er die Stadt und das Umland auf ganz neue Weise kennenlernen. Er will nicht nur etwas fotografieren, das schon da ist, sondern auch Neues kreieren. Dazu baut er kleine Szenarien mit Modeleisenbahnfigürchen. Was dabei herauskommt kann man bei seinen Projekten Little Pfalz und Little Mannheim verfolgen.