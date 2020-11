Der Weihnachtsmarkt in Speyer ist abgesagt. Aber seit Montag gibt es zumindest einzelne Buden auf verschiedenen Plätzen.

Auf dem Königsplatz, ganz in der Nähe der Speyerer Fußgängerzone, gibt es drei Buden von Schaustellern: Hier kann man Bratwurst, Crepes oder gebrannte Mandeln und Schaumküsse kaufen. Es duftet zumindest nach Weihnachtsmarkt - wenn es auch nicht an die Atmosphäre eines echten Weihnachtsmarktes herankommt.

keine langen Schlangen aber immer wieder Kunden SWR

Freude über das Angebot

Auf dem Königsplatz wird normalerweise regelmäßig Wochenmarkt abgehalten. Dieser ist jetzt allerdings auf den wesentlich größeren Festplatz verlegt. Vor den Weihnachtsmarkt-Buden auf dem Königsplatz stehen die Menschen nicht gerade Schlange, aber es ist ein reges Kommen und Gehen. Die Bewohner von Speyer freuen sich über das Angebot: Besser als nichts, sagen sie, es würde wenigstens einen Hauch von Vorweihnachtszeit nach Speyer bringen.

Normalerweise wird hier Wochenmarkt abgehalten SWR

Bislang keine Unterstützung aus Berlin

Betrieben werden die drei Buden vom Speyrer Schausteller Freddy Zinnecker. Er ist froh, dass er so von der Oberbürgermeisterin die Chance erhält, etwas Geld zu verdienen. Denn Unterstützungsgelder, wie sie immer wieder vollmundig von den Bundesministern in Berlin versprochen wurden, sind bei der Familie Zinnecker noch nicht angekommen. Dafür erfahren die Schausteller Solidarität von den Besuchern dieser Mini-Weihnachtsmärkte: Kunden kaufen auch mal etwas mehr. So hat eine Kundin, statt nur einen Schaumkuss für sich zu kaufen, gleich eine Packung mit zwölf Stück gekauft. Die verteilt sie an ihre Familie.

Weitere Standbetreiber

Weitere Buden sind im Stadtgebiet verteilt. Harald Klauder betreibe einen Crêpes- und Waffelstand auf dem Speyrer Messplatz, Thilo von Olnhausen ist mit einem Süßwaren- und Mandelstand vor einem Supermarkt in der St. German-Straße und ein Crêpesstand von Alexander Lemke ist am Flaggenmast am Rheinufer - letzterer ist allerdings nur an den Wochenenden geöffnet.

Die Buden im Speyrer Stadtgebiet sollen vorerst bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2021 stehen bleiben.