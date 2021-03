Die Mitarbeiter der Pfälzer Erfrischungsgetränke in Wörth bekommen ab Mai 2,1 Prozent mehr Lohn. Außerdem gibt es eine einmalige Prämie in Höhe von 150 Euro, teilte die Gewerkschaft NGG mit, und zwar für erschwertes Arbeiten wegen der Corona-Pandemie. Die Mineralwasserfirma gehört zur Schwarz-Gruppe. Mehr als 50 Mitarbeiter stellen in Wörth Getränke für Lidl-Märkte her.