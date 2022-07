Millionenförderung für Städte in der Pfalz

Innerhalb von vier Jahren bekommen fünf Städte in der Vorder- und Südpfalz vom Land Rheinland-Pfalz mehr als 40 Millionen Euro für den Städtebau. Vertreter aus Ludwigshafen, Landau, Neustadt, Speyer und Frankenthal erhielten am Dienstag die Förderzusage in Mainz. Nach Angaben der Staatskanzlei wurde die sogenannte Landesinitiative für Oberzentren und große Mittelzentren 2014 gestartet. Das aktuelle Förderprogramm gilt für die Jahre 2022 bis 2025. Ziel sei es, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in den Städten zu erhöhen. Jeweils zehn Prozent der Investitionssumme muss jede Stadt selbst aufbringen. Ludwigshafen erhält zehn Millionen Euro vom Land für die Innenstadtbereiche und den Stadtteil Rheingönheim. Landau bekommt gut sieben Millionen Euro für die östliche Innenstadt sowie für Landau-Nord. Neustadt und Speyer werden jeweils mit der gleichen Summe gefördert. Frankenthal erhält aus dem Programm neun Millionen Euro, die dort die Innenstadt aufwerten sollen.