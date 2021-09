Mietpreise in Landau um ein Viertel gestiegen

Die Kaltmiete in der Stadt Landau ist in den letzten sechs Jahren um etwa ein Viertel gestiegen. Das sorgt für Kritik an der aktuellen Mietpreisbremse. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) fordert mehr Wohnraum.

Lag im Jahr 2015 der Mietpreis in Landau im Schnitt noch bei 6,90 Euro pro Quadratmeter, so liegt er jetzt bei 8,60 Euro – also rund 25 Prozent mehr. Das geht aus einer Untersuchung des Forschungsinstitut Pestel hervor, das jährlich den deutschen Wohnungsmarkt analysiert. Auch in der Region Südliche Weinstraße und Ludwigshafen sind die Mietpreise in den letzten sechs Jahren um etwa ein Viertel gestiegen, in Kaiserslautern und Worms sogar um mehr als die Hälfte.

Kritik an der Mietpreisbremse

Um solche Zahlen zu verhindern, hat das Land 2015 eine Mietpreisbremse eingeführt: Bei neu abgeschlossenen Verträgen darf die Miete höchstens 10 Prozent über dem liegen, was sonst in der Gegend üblich ist. Das sei aber nicht besonders erfolgreich, findet Landaus CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Hülsenbeck: Es werde viel neu gebaut, und zugleich wechselten die Mieter schneller durch, da sei die Wirkung der Mietpreisbremse eingeschränkt. "Die Bremse kann nicht das letzte Wort beim Schutz vor Mietexplosion sein", betont auch Florian Maier, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion.

Das Rathaus in Landau. SWR

Oberbürgermeister Hirsch: "Wir müssen mehr Wohnraum schaffen"

Für die ansteigenden Mietpreise gibt es laut Oberbürgermeister Thomas Hirsch einen einfachen Grund: "Die Nachfrage nach Wohnraum ist deutlich größer als das Angebot". Und: Landau werde auch in den kommenden Jahren noch weiter wachsen. Grund dafür sei die Lage zwischen den Ballungsgebieten Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe. Hinzu kämen eine dynamische Stadtentwicklung und ein belebter Arbeitsmarkt. All das seien positive Faktoren, die aber für einen angespannten Wohnungsmarkt sorgen würden. Deshalb habe die Stadt mit dem Bau von neuen Wohnungen begonnen. Da das aber offensichtlich noch nicht ausreiche, werde nun das Gebäudemanagement der Stadt leerstehenden Wohnraum dazukaufen.

Wahl des Wohnorts in Landau eine Frage des Geldbeutels

"Die Situation ist überaus problematisch, gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen", warnt Stadrat Tobias Schreiner (Die Linke). Für diese Menschen würde das Wohnen in der Stadt so auf Dauer unmöglich werden. "Es darf nicht sein, dass die Wahl des Wohnorts eine Frage des Geldbeutels ist." Dass Menschen bis zu 50 Prozent ihres Einkommens für Wohnraum ausgeben, während andere damit "ein Vermögen verdienen", kritisiert er scharf. Dabei hat Landau vor einigen Jahren eine Quote eingeführt, nach der rund 30 Prozent der neu geschaffenen Wohnfläche sozial geförderter Wohnraum sein muss. Das sei laut Hülsenbeck eine der höchsten Quoten in Rheinland-Pfalz.

Preise sind auch für Vermieter gestiegen

Laut Maximilian Müller, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, ist eine allgemeine Preissteigerung im Immobiliensektor der Grund für höhere Mieten. Denn auch die Kaufpreise für gebrauchte Immobilien in Landau sind nach seiner Auffassung mittlerweile deutlich gestiegen, teilweise um 25 Prozent und mehr. Aber: Auch Materialknappheit würde den Immobilienpreis in die Höhe treiben. "Nicht jede hohe Miete ist dem Umstand geschuldet, dass der Vermieter den letzten Cent aus einer Immobilie herausschlagen möchte", sagt Müller. Der Mieterschutzverein Neustadt wollte sich auf SWR-Anfrage zu dem Thema nicht äußern.

Veränderung muss vom Bund kommen

Auf kommunaler Ebene ist der Handlungsspielraum für die Politik relativ begrenzt. Um das Problem zu lösen, müsse der Bund tätig werden, meint Tobias Schreiner (Linke). "Perspektivisch müssen Mieten zunächst gedeckelt und dann flächendeckend gesenkt werden." Die SPD in Landau fordert mehr Einschränkungen bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Die Landauer Grünen wünschen sich dagegen einen Mietspiegel, der möglichst viel Transparenz in die Situation vor Ort bringt. Auch weitere Fördermaßnahmen von Bund und Land, beispielsweise zum energetischen Sanieren, sollten Kosten für Mieterinnen und Mieter senken, so die Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder.

Ein Ende der Mieten-Explosion? Nicht in Sicht.

Laut Matthias Günther vom Pestel-Institut könnten Mietpreise in Zukunft noch weiter steigen. Wegen neuer Klimaschutzgesetze stünden für viele Häuser und Wohnungen grundlegende Sanierungen an. So müssten dann beispielsweise alle Immobilien besser gedämmt werden, um den Energieverbrauch zu senken. "Das wird richtig Geld kosten – für Vermieter und Mieter."