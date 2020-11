per Mail teilen

Der Reifenhersteller Michelin darf sein Lager in Landau nicht auf Flächen im benachbarten Bornheim ausweiten. Das hat der Bornheimer Gemeinderat am Dienstagabend mit großer Mehrheit entschieden. Die Bornheimer Ratsmitglieder waren sich weitestgehend einig, dass durch das Vorhaben von Michelin zu viel Fläche versiegelt wird. Das sei zum einen nicht mit dem Naturschutz in Einklang zu bringen. Bei einem Großteil des mehr als 6 Hektar großen Grundstücks handele es sich um ein Vogelschutzgebiet sowie geschützte Wald - und Wiesenlandschaft. Zum anderen sei ein Teil davon Gelände, das unverbaut bleiben soll, um es landwirtschaftlich nutzen zu können. Insgesamt sei das Gebiet eine wichtige Luftschneise. Ein Ratsmitglied stimmte gegen den Entschluss, den Ausbau abzulehnen. Damit würden der Gemeinde zusätzliche Gewerbeeinnahmen und neue Arbeitsplätze entgehen. Michelin hatte auf dem Gelände mehrere große Logistikhallen geplant und angekündigt, dort rund 90 Stellen zu schaffen.