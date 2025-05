per Mail teilen

Der Musikwissenschaftler Michael Gassman startet ab September als neuer Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen. Er wird der Nachfolger von Beat Fehlmann.

"Ich bin ein leidenschaftlicher Programmplaner- und ein bisschen nervös", sagte Michael Gassmann am Donnerstagmittag in Ludwigshafen bei seiner Vorstellung auf dem Podium in der Staatsphilharmonie. Gassmann war zuletzt kaufmännischer Geschäftsführer der Beethovenfeste Bonn und künstlerischer Leiter des Heidelberger Frühlings.

Gassmann wurde aus 21 Bewerbern ausgewählt

Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) bezeichnete Gassmann als einen Musikkenner, der künstlerische Exzellenz mit strategischem Weitblick verbinde. Insgesamt 21 Bewerbungen für die Intendanz ab September 2025 seien eingegangen. Das Auswahlgremium habe sich einstimmig für den 59-Jährigen entschieden. Vom gesamten Leitungs-Team der Deutschen Staatsphilharmonie wurde der neue Intendant begeistert empfangen. Chefdirigent Michael Francis, live über Video aus Florida zugeschaltet, freute sich: "Wie werden eine hervorragende Zukunft haben".

Am Donnerstag wurde der neue Intendant der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen, Michael Gassmann, vorgestellt. Kulturministerin Binz mit Gassmann, Fehlmann und Chefdirigent Francis (aktuell in den USA) (v.l.n.r.). SWR

Gassmann: "Das schönste Geburtstagsgeschenk"

Michael Gassmann sagte, er habe an seinem Geburtstag im März erfahren, dass er für die neue Spielzeit im Herbst die Nachfolge von Beat Fehlmann antreten darf. "Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, was man bekommen kann", so Gassmann.

Abschied von Beat Fehlmann

Kulturministerin Binz bedankte sich beim aktuellen Intendanten Beat Fehlmann. Er habe das Orchester maßgeblich geprägt. "Sie hinterlassen große Fußstapfen", so die Kulturministerin. Intendant Fehlmann verlässt im September auf eigenen Wunsch die Staatsphilharmonie und wird Leiter der Musikakademie in Liechtenstein.