Bauarbeiten für Metropol-Hochhaus kommen voran

Die Bauarbeiten für das Metropol-Hochhaus am zentralen Berliner Platz sorgten immer wieder für Diskussionen, weil sich der Baustart um mehrere Jahre verzögert hatte. Nach Angaben des Investors ist der vor dem Neubau erforderliche Abriss eines Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg größtenteils abgeschlossen. Zurzeit laufen noch letzte Arbeiten, um die bis zu vier Meter tiefe Baugrube abzusichern, so ein Sprecher. Das sei wichtig, weil entlang der Baustelle unter anderem die Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz verlaufe. Anschließend könnten die letzten Bunkerreste entfernt und ab Mitte des Jahres das Fundament errichtet werden. Dafür sollen 80 Betonpfeiler in die Erde gesetzt werden. Dann sei der Rohbau des geplanten Metropol-Hochhauses auch allmählich sichtbar. Das knapp 70 Meter hohe Gebäude auf dem Berliner Platz soll bis Ende kommenden Jahres fertiggestellt sein.