Nach dem großen Fischsterben in der Queich bei Albersweiler im Kreis Südliche Weinstraße im April will die Verwaltung in dem Fluss drei Messgeräte installieren lassen. Ziel sei, künftig schnell reagieren zu können, falls Giftstoffe eingeleitet werden. Laut Kreisverwaltung prüft zurzeit ein beauftragtes Ingenieurbüro, welche Schadstoffe die drei Messgeräte konkret untersuchen und digital melden sollen. Unklar ist weiterhin, welcher Giftstoff Anfang April in die Queich eingeleitet worden war. Deshalb rät die Kreisverwaltung auch davon ab, Fische aus der Queich zu essen. Auch der Verursacher ist weiterhin unbekannt. Die Stadtwerke Annweiler hätten inzwischen 90 Prozent der Anschlüsse im Kanalnetz überprüft, ohne einen Hinweis zu finden. Die Fischereibehörde in Neustadt will nach eigenen Angaben im September durch Elektrofischen untersuchen, wie viele Fische die Gewässerverunreinigung in der Queich zwischen Albersweiler und Landau überlebt haben.