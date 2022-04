Mannheimer streiten sich: Mann mit Messerstich verletzt

per Mail teilen

In der Innenstadt von Ludwigshafen hat ein Mann einen anderen beim Streit mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich die Tat am Ostersonntag. Zuvor sollen sich die beiden Männer aus Mannheim geprügelt haben. Plötzlich habe einer von ihnen das Messer gezogen und seinen Kontrahenten am Ellenbogen verletzt. Er musste von einem Arzt behandelt werden. Beide Männer hatten laut Polizei getrunken und einen Atemalkoholwert von jeweils 1,3 Promille. Der Grund des Streits sei noch unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Messerstecher, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.