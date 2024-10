Nach Messerattacke auf zwei Männer in Bad Bergzabern: Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Landau hat jetzt einen 29-jährigen Mann angeklagt, der im Juni in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) zwei Männer mit einem Messer verletzt haben soll.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die Tat soll sich an einem frühen Sonntagmorgen im vergangenen Juni abgespielt haben. Und zwar auf der Straße vor einem Wohnhaus in Bad Bergzabern. Der nun Angeklagte soll zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren mit einem Messer angegriffen haben - den Jüngeren verletzte er dabei schwer mit einem Stich im Lendenbereich, den Älteren mit einem Stich in die Brust, so die Staatsanwaltschaft. Bei dem Älteren habe er den Tod seines Opfer zumindest billigend in Kauf genommen.

Auslöser der Messerstiche: Streit in Bar in Bad Bergzabern

Am Abend vor der Tat hatten sich der aus Rumänien stammende Verdächtige und seine beiden mutmaßlichen Opfer aus Moldau in einer Bar in Bad Bergzabern kennengelernt. Dort hatten sie sich jeweils mit einer Gruppe von Landsleuten aufgehalten. Beide Gruppen gerieten dann aus "nichtigem Anlass" in Streit, so die Ermittlungsbehörde.

Anklage: Beschuldigter sticht vor der Haustür zu

Die verbalen Streitereien seien dann nach Verlassen der Bar weitergegangen. Und die Beschimpfungen hätten sich auch fortgesetzt, als der Beschuldigte und seine Landsleute bereits in einer gemeinsam Wohnung angekommen waren und die Gruppe mit den beiden Opfern aus Moldau an dem Haus vorbeikam. Da soll der 29-jährige Tatverdächtige dann das Messer genommen, die Wohnung verlassen und vor der Haustür auf die beiden Männer eingestochen haben.



Staatsanwaltschaft: 29-Jähriger schweigt bisher

Der jetzt Angeklagte flüchtete zunächst, wurde aber kurz darauf in der Nähe des Wohnhauses festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bisher hat er laut Staatsanwaltschaft von seinem Recht, zu schweigen, Gebrauch gemacht.