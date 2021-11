per Mail teilen

Am Landgericht Frankenthal muss sich am Dienstag ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Laut Anklage hatte er Anfang Mai den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Demnach hatte er die beiden auf der Straße getroffen und es war zum Streit gekommen. Laut Anklage Passanten hätten verhindert, dass der heute Angeklagte weiter zustach. Bisher behauptete dieser, in Notwehr gehandelt zu haben.