Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in Frankenthal mit Messern auf zwei junge Männer losgegangen. Nun sind sie auf der Flucht.

Laut Polizei sind die beiden Unbekannten am Freitagmorgen gegen 1:30 Uhr mit einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen in der Mühlstraße in Frankenthal aneinandergeraten. Die beiden zogen ein Messer und verletzten den jüngeren leicht an der Hand, den älteren lebensgefährlich am Rücken. Im Krankenhaus habe man den 24-Jährigen später stabilisieren können. Zeugen griffen ein, die beiden Verdächtigen rannten davon in Richtung Bahnhof.

Die Polizei sucht nach den Tätern

Die Polizei hat nach eigenen Angaben direkt eine Fahndung eingeleitet, jedoch ohne Erfolg. Die Gesuchten sollen etwa 25 Jahre alt sein, beide mit kurzen Haaren, der eine habe eine schwarze Jacke und eine Jeans getragen, der andere eine weiße Jacke und eine Brille. Die Polizei bittet um Hinweise.