Im Fall eines Messerangriffs auf einen jungen Mann in der vergangenen Woche in Ludwigshafen ist der bisher Tatverdächtige jetzt aus der U-Haft entlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilt, hat das Opfer bei einer Vernehmung ausgesagt, dass der inhaftierte Beschuldigte nicht der Täter ist. Der Haftbefehl gegen den Beschuldigten wurde daraufhin aufgehoben. Bei dem Messerangriff war das Opfer am Kopf schwer verletzt worden. Die Ermittlungen dauern weiter an.