Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann bereits am Freitagabend gegen 20 Uhr 30 von einem unbekannten Täter mit dem Messer attackiert und musste anschließend ins Krankenhaus. Der Täter habe flüchten können. Motiv und Hintergründe des Messerangriffs seien unklar. Die Dürkheimer Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise von Zeugen.