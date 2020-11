Der bei der BG Klinik Ludwigshafen stationierte Rettungshubschrauber Christoph 112 wird seit Beginn der zweiten Corona-Welle wieder häufiger angefordert. Nach Angaben einer Klinik-Sprecherin wurden zuletzt vor allem im süddeutschen Raum häufiger Covid-19-Patienten transportiert. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe der Rettungshubschrauber sieben Covid-19 Patienten transportiert. Wie die Sprecherin mitteilt, sei der Bedarf an Rettungsflügen gestiegen. Einige Krankenhäuser würden an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, sodass einige Corona-Patienten verlegt werden müssten. Seitdem der Rettungshubschrauber im April an der BG Unfallklinik stationiert wurde, habe er rund 40 Covid-19-Patienten geflogen.