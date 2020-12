Ein Wurfzettel eines anonymen Corona-Leugners ist seit heute Teil der Medicus-Ausstellung im historischen Museum der Pfalz in Speyer. Für das Museum ist die Wut-Post ein Teil der Zeitgeschichte.

„Lassen Sie sich nicht von den Politikern für dumm verkaufen!“ und: „Mit Maske und Abstand ins Museum - nein danke!“ - das sind nur zwei Zitate aus dem Brief, der nach Angaben der Museumsleitung letzte Woche im Briefkasten lag. Unter anderem behauptet der anonyme Autor, dass es keine Ansteckungsgefahr mehr gäbe und wünscht dem Museum, dass die Besucher ausbleiben. Leugnen der Gefahr und Verschwörungstheorien - das sind laut Museumsdirektor Alexander Schubert Phänomene, die jede Pandemie in den letzten Jahrhunderten begleitet hätten. Deswegen passe der Wurf-Zettel so gut in die Medicus-Ausstellung, die sich auch diesen Themen widmet.