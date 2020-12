Die Polizei hat bei Geschwindigkeits-Kontrollen vor Schulen in Neustadt an der Weinstraße zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Bilanz: Innerhalb von drei Stunden fuhren 44 Autofahrer zu schnell. So sei in einer 30-er Zone beispielsweise ein Fahrzeug mit 60 gemessen worden. Bei zwei Kontrollen wurde die fehlende Kindersicherung beanstandet.