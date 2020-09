Der Ausbau der grenzüberschreitenden Trinkwasserversorgung zwischen der Südpfalz und dem Nordelsass hat jetzt offiziell begonnen. Wie die zuständige Umweltbehörde in Neustadt mitteilt, wird in einem ersten Schritt vom elsässischen Riedseltz aus eine neue Trinkwasserleitung nach Weißenburg verlegt. Die neue Leitung soll auch zu Spitzenzeiten im Hochsommer genug Trinkwasser transportieren können, um die Einwohner im Nordelsass und in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zu versorgen. Sie ist Teil eines Großprojekts des deutsch-französischen Zweckverbands Weißenburg-Bad Bergzabern, das von der EU mit zwei Millionen Euro gefördert wird. Dabei soll das bestehende Trinkwassernetz zwischen der Verbandsgemeinde und der Region um Weißenburg schrittweise erneuert und ausgebaut werden. Ziel sei, die Trinkwasserversorgung in der Grenzregion dauerhaft sicherzustellen. Außerdem sollen so wertvolle Biotope im Lautertal geschützt werden, weil keine zusätzlichen Trinkwasserbrunnen gebaut werden müssen.