Ein Verkauf des Müllheizkraftwerks Pirmasens wird immer wahrscheinlicher. Nach dem Kreistag Südwestpfalz hat sich auch der Kreistag Germersheim dafür ausgesprochen, die Müllverbrennungsanlage nach Ende 2023 für 49 Millionen Euro an die Betreiberfirma zu verkaufen. Der Landkreis Germersheim ist bei seiner Entscheidung nach eigenen Angaben der Empfehlung von Fachleuten gefolgt. Durch einen Verkauf sei der Kreis nach 25 Jahren nicht mehr an die überdimensionierte Müllverbrennungsanlage mit ihren hohen Kosten für die Gebührenzahler gebunden. Insgesamt sind drei Landkreise und drei kreisfreie Städte in der Süd- und Südwestpfalz am Müllheizkraftwerk Pirmasens beteiligt. Drei Kommunen müssen noch entscheiden, ob sie die Anlage an den jetzigen Betreiber verkaufen, sie teilweise privatisieren oder in kommunaler Hand weiterführen. Grüne und Umweltschützer kritisieren die Verkaufspläne: Sie fürchten vor allem, dass der Privatbetreiber sich nicht an die geltenden hohen Umweltstandards halten wird.