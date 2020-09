Um die Ansteckungsgefahr in Schulbussen zu verringern, setzt die Stadt Neustadt ab heute eine zusätzliche Busverbindung ein. Nach Angaben der Betreiber startet die zusätzliche Buslinie um kurz nach sieben Uhr in Frankeneck und fährt dann über Lambrecht und Lindenberg zu Schulen bis in die Innenstadt von Neustadt. Nach Schulschluss gegen 13 Uhr fährt der Entlastungsbus dann in umgekehrter Richtung wieder bis nach Frankeneck.