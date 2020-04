per Mail teilen

Nach einem Brand am Donnerstag-Nachmittag mit einem Todesopfer im südpfälzischen Böbingen ist ein Sachverständiger damit beauftragt worden, die Ursache zu ermitteln. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Feuer sei gegen 17:30 Uhr in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohnerin sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Auch ihr Hund konnte nicht mehr gerettet werden. Eine weitere Person wurde mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.