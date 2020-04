per Mail teilen

Die Bereitschaft zu Blutspenden hat in der Vorder- und Südpfalz in den vergangenen zwei Wochen deutlich zugenommen. Das teilte der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes mit. Zu Beginn der Corona-Krise seien viele Menschen verunsichert gewesen. Daraufhin habe der Blutspendedienst nach eigenen Angaben reagiert: Hygienevorschriften und Sicherheitsvorkehrungen in den Blutspende-Zentren seien verschärft worden. Zudem würden vorerst keine Blutspende-Busse mehr eingesetzt.