Die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH warnt Fahrgäste vor Betrügern, die in Bussen und Bahnen versuchen Bußgelder einzutreiben. Fahrgäste hätten über solche Vorfälle berichtet.

Die Betrüger würden sich als Fahrausweisprüfer ausgeben und Bußgelder von Personen verlangen, die in den Fahrzeugen der rnv keinen Mundschutz tragen. Nach Angaben eines Unternehmens-Sprechers gibt es aber derzeit keine Mundschutzpflicht im ÖPNV. Fahrgäste, die in dieser Weise angesprochen werden, sollten auf keinen Fall Geld an die Betrüger zu übergeben, sondern die Polizei informieren. Die Fahrausweisprüferinnen und -Prüfer der rnv seien durch ihre Dienstkleidung leicht zu erkennen und nur unterwegs um Fahrscheine der Passagiere zu überprüfen.