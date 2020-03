per Mail teilen

Die Zahl der Corona- Infizierten in der Vorder- und Südpfalz hat sich seit Sonntag mehr als verdreifacht. Das geht aus den Zahlen der zuständigen Behörden hervor. Demnach gibt es mittlerweile knapp 100 bestätigte Fälle - am Montag waren es noch keine 30. Die meisten Corona- Infizierten gibt es mit im Kreis Bad Dürkheim. Den größten Anstieg verzeichnet der Kreis Südliche Weinstraße. Am Sonntag gab es dort einen Fall, mittlerweile sind 26 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet.