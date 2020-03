per Mail teilen

Die feuchten Böden in der Pfalz erschweren den Landwirten zurzeit die Aussaat. Das teilte der Bauern- und Winzerverband mit. Ein Sprecher des Bauernverbandes sagte, der Start in die aktuelle Pflanzsaison sei nicht optimal. Durch den vielen Regen der vergangenen Tage seien die Böden in der Vorder- und Südpfalz zu nass, um landwirtschaftliche Maschinen einsetzen zu können. Die Aussaat verzögere sich vielerorts. Das sei vor allem für die Kartoffeln und das Sommergetreide ein Problem. Die Folgen für die Ernte seien aber noch nicht abzuschätzen. Der Verbandssprecher sagte weiter, dass viele Landwirte den Regen aber auch begrüßten. Schließlich seien die Wasserspeicher im Boden nach zwei trockenen Jahren immer noch leer.