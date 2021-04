Das Technik-Museen in Speyer ist ein Museum der Superlative. Russisches Spaceshuttle, Flugzeuge, U-Boote und das Hausboot der Kelly Family stehen drin. In diesem Jahr wird es 30 Jahre alt. Unternehmer Eberhard Layher hat es aufgebaut und sein Sohn Hermann führt es seit vielen Jahren als Präsident. Von sich selbst sagt Hermann Layher, er sei mit einem Virus infiziert, dem Museumsvirus. Und dieses Virus will er weiterverbreiten. Über die Anfänge des Technik-Museums sprechen wir mit Hermann Layher. Und wir sprechen darüber, wie schwer es ist, all die technischen Zeitzeugen zusammenzutragen.