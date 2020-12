Mutmaßlicher Mehrfachtäter vor Gericht in Speyer

Betrug und viele Fahrrad-Diebstähle Mutmaßlicher Mehrfachtäter vor Gericht in Speyer

Am Amtsgericht Speyer muss sich am Mittwoch ein Mann wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten. Fahrrad-Diebstähle, Drogenbesitz und ungedeckte Rechnungen werden ihm zur Last gelegt.