Die Polizei sucht nach mehreren unbekannten Räubern, die am Wochenende gleich mehrfach in Speyer zugeschlagen haben. In der Nacht zum Sonntag hatten drei bislang unbekannte Täter zwei Jugendliche zunächst mit einem Messer bedroht und als sie fliehen wollten wurden sie von ihren Fahrrädern getreten und Geld und eine Musikbox geraubt. Als zwei junge Männer den Jugendlichen zu Hilfe kamen, wurden auch diese beiden angegriffen. Einer wurde niedergestochen, auf den anderen wurde am Boden eingetreten. Drei der Geschädigten kamen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Auch am Samstag hatten zwei Täter zwei junge Männer ausgeraubt, ebenfalls unter Vorhalt eines Messers.