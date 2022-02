Mehrere Glatteis-Unfälle

Breitenstein:

Am Morgen haben sich in der Pfalz vier Glatteisunfälle ereignet. Zwei Verletzte gab es zwischen Waldrohrbach und Annweiler in der Südpfalz. Eine Autofahrerin rutschte dort mit ihrem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und in ein anderes Fahrzeug. Beide Autofahrerinnen kamen in ein Krankenhaus. Im Kreis Bad Dürkheim gab es drei weitere Unfälle mit Blechschäden. Bei Breitenstein drehte sich eine Frau mit ihrem Fahrzeug mehrfach, rutschte in einen Graben und ihr Auto blieb auf der Seite liegen. Sie und ihr Hund wurden von der Feuerwehr befreit.