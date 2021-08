per Mail teilen

Landau bereitet sich mit einem neuen Corona-Testzentrum auf möglicherweise infizierte Urlauber vor. Zusätzlich eröffnet auch das Land in Landau eine Corona-Teststation für Reiserückkehrer.

Die Teststation des Landes wird in einem Gewerbegebiet in der Nähe der A65 liegen. Nach Angaben der Landesregierung wurde Landau aufgrund seiner Nähe zur französischen Grenze ausgewählt. Ab Donnerstag könnten sich hier Urlauber, die mit dem Auto aus Frankreich nach Deutschland zurückkehren und andere Reiserückkehrer aus dem Ausland testen lassen. Die Tests stehen allen Rückreisenden zur Verfügung, egal aus welchem Bundesland sie stammen und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Verpflichtend sei der Test nur für Rückkehrer aus Risikogebieten. Diese müssten sich anschließend in Quarantäne begeben, bis das Testergebnis vorliegt. In der Regel sei dies nach ein bis zwei Tagen der Fall.

Pendler von Testpflicht ausgenommen

Von den Nachbarländern hat das Robert-Koch-Institut bisher nur Luxemburg zum Risikogebiet erklärt. Die bisherigen Ausnahmen im sogenannten kleinen Grenzverkehr dorthin bleiben aber bestehen: Wer sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten hat, muss sich weder testen lassen noch in Quarantäne, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Berufs-Pendler sind somit von der Testpflicht befreit.

Hausärzte sollen entlastet werden

Auch Menschen, die in Nicht-Risikoländern Urlaub gemacht haben, können sich an den vier Stationen freiwillig testen lassen. Allerdings solle sich auf Bitte der Landesregierung nicht jeder dort willkürlich testen lassen. Die neuen Test-Stationen seien nach Angaben der Landesregierung vor allem dazu da, die niedergelassenen Ärzte in der Urlaubswelle zu entlasten. Im Zweifel müsste etwa mit Boardingpässen oder Hotelquittungen belegt werden, dass man tatsächlich aus dem Urlaub zurückgekehrt sei.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat unter anderem Teile Spaniens und der Türkei zu Corona-Risikogebieten erklärt dpa Bildfunk picture alliance/Clara Margais/dpa

Bisheriges Corona-Diagnosezentrum bleibt bestehen

Nach Angaben der Landesregierung sollen die neuen Teststationen die bestehenden Testzentren vor Ort ergänzen, nicht ersetzen. Wie die Stadtverwaltung Landau mitteilte, soll das allgemeine Corona-Diagnosezentrum am Neuen Messplatz ebenfalls in das Gebäude des neuen Testzentrums umziehen. Für die Bürgerinnen und Bürger ändere sich nichts am bisher üblichen Testverfahren.

Menschen, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe, können sich nach wie vor im "Drive-In" des Diagnosezentrums testen lassen. Dafür benötigen sie weiterhin eine Überweisung, zum Beispiel von ihrem Hausarzt. Außerdem machen auch einige Arztpraxen Corona-Abstriche.

Alle, die sich unabhängig von einer Auslandsreise auf Corona testen lassen, können sich an das allgemeine Corona-Diagnosezentrum in Landau wenden (Symbolbild) SWR Markus Ulmer

Weitere Testmöglichkeit für Reiserückkehrer

Zusätzlich zu diesen beiden Teststationen wurde am Mittwoch eine dritte zentrale Testmöglichkeit in Landau in Betrieb genommen: Das Gesundheitsamt Landau-Südliche Weinstraße betreibt dieses als weiteres Testzentrum für Reiserückkehrer in der Arzheimer Straße 1. Es ist speziell für Anwohner aus der Region gedacht. Bürger aus der Stadt und dem Landkreis, die vor maximal 72 Stunden aus einem Urlaub zurückgekehrt sind, können sich auch dort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Voraussetzung ist, dass sie sich vorher bei einem Bürgertelefon anmelden. Dieses ist täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der Nummer 06341/940 555 erreichbar.

Das neue Corona-Testzentrum des Gesundheitsamts in Landau SWR

Nach Angaben einer Sprecherin haben sich für Mittwoch bereits 85 Personen zu Corona-Tests angemeldet. Die Rückkehrer aus Risikogebieten müssen während der Tests im Auto sitzen bleiben.

Im Landkreis Germersheim können sich Reiserückkehrer, die sich testen lassen wollen, auf der Internetseite der Kreisverwaltung über ein Online-Formular anmelden. Die Gesundheitsbehörde teile dann telefonisch mit, wo die Corona-Tests stattfinden.