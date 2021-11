Mehr Hunde in Frankenthal, Speyer und dem Rest der Pfalz

In den Kommunen der Vorder- und Südpfalz wurden in den vergangenen Monaten immer mehr Hunde angemeldet. Als Grund gilt die Corona-Pandemie. Die Zunahme hat Vor- aber auch Nachteile.

Mehr Hunde in den Straßen der Pfalz (Symbolbild) imago images Winfried Rothermel

In der Stadt Frankenthal stieg die Zahl der Tiere seit Jahresbeginn um 8,5 Prozent. Das entspricht fast genau dem bundesweiten Durchschnitt, denn in ganz Deutschland gab es ein Plus von 8,4 Prozent. Die Stadt Speyer hat auch geschaut, wie sich die Zahl der Hunde in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat - hier beträgt die Zunahme sogar 27 Prozent.

Mehr Einnahmen aber auch mehr Kot

Der Trend des vergangenen Jahres hält ungebrochen an. Bundesweit wurden im Jahr 2020 380 Millionen € eingenommen. Das sind 2,7 % mehr als 2019. Im ersten Quartal 2021 betrug das Plus bundesweit schon 8,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Um während Corona-Lockdown und Homeoffice Ablenkung daheim zu haben, haben sich viele Familien Vierbeiner zugelegt. Die Kommunen haben deshalb deutlich höhere Hundesteuer-Einnahmen. So hat die Stadt Speyer in diesem Jahr 262.000 Euro an Hundesteuer eingenommen, 2020 waren es noch 251.000 €.

Frankenthal nahm in diesem Jahr rund 250.000 € Hundesteuer ein. Allerdings haben die Kommunen auch höhere Kosten, zum Beispiel für das Beseitigen von Hundekot auf Straßen und in Grünanlagen.