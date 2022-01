Pfälzer Winzer können künftig günstiger Glühwein produzieren

Bisher haben nur wenige Pfälzer Winzer Glühwein im Sortiment. Der Grund: Sie müssten ihn teuer extern abfüllen lassen wegen Auflagen der Weinbehörden. Das könnte sich jetzt ändern.

Glühwein-Aromen verbleiben bisher oft trotz Reinigung in Abfüllanlagen

Die wenigen Winzer, die ihren Glühwein von anderen Abfüllunternehmen in Flaschen füllen lassen, beklagen die hohen und unnötigen Kosten. Denn bisher traut sich keiner von ihnen, den aromatisierten Wein in den eigenen Anlagen abzufüllen.

Der Grund: Die Gewürze und Aromen setzen sich in den Dichtungen der Abfüllanlagen fest. Wird danach normaler Wein abgefüllt, besteht das Risiko, dass Spuren dieser Aromen von der Weinkontrolle nachgewiesen werden können. Die verbietet dann den Verkauf dieses - laut Weingesetz - "aromatisierten" Weines.

Wie bekommt man die Abfüll-Anlagen besser gereinigt ?

Im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße (DLR) wurde jetzt mehrere Jahre geforscht: Wie kann man eine Abfüllanlage so reinigen, dass keine Reststoffe der Gewürze und sonstigen Zutaten in den Dichtungen verbleiben. Jetzt liegen die Ergebnisse vor, so der Leiter der Studie, Ulrich Fischer. Er leitet die Abteilung Weinbau und Oenologie am DLR.

Forschungsleiter am DLR, Ulrich Fischer

Seit 2019 haben die Forscher ein Reinigungsverfahren entwickelt, dass die Anlagen gründlich reinigt. Der Clou seien nicht etwa spezielle Reiniger, so Fischer. Das Wasser muss auf 85 Grad erhitzt werden. Das öffnet die Poren im Gummi und die Aromastoffe können ausgeschwemmt werden.

Glühwein-Partikel trotzdem noch feststellbar

Das bedeutet allerdings noch nicht, dass alle Aromapartikel restlos entfernt werden. Die Labor-Analyseverfahren sind mittlerweile so genau, dass immer noch winzigste Partikel festgestellt werden können.

Deswegen wurde auch festgelegt, dass dies künftig nicht mehr der Maßstab sein kann, ob ein normal abgefüllter Wein zugelassen wird, oder nicht.

Ulrich Fischer und sein Team haben Blindverkostungen vorgenommen: Einmal Proben direkt vom Fass und weitere Proben nach der Abfüllung in der gereinigten Anlage. Kein einziges Mal seien Geschmacksunterschiede festgestellt worden.

Rechtsicherheit trotz vorheriger Abfüllung mit Glühwein

Diese Forschungsergebnisse und die Vorgabe, dass geschmacklich kein Unterschied feststellbar sein darf, geben den Winzern jetzt Rechtssicherheit. Wenn sie die Reinigungs-Schritte befolgen, sollten sie künftig keine Probleme mit Weinkontrollen haben.

Mehrere Winzer sagten dem SWR, dass die Glühweinproduktion erheblich günstiger werde, wenn sie selbst abfüllen dürfen. Damit sei es auch interessant, dieses gefragte Produkt mit ins Sortiment aufzunehmen.

Andere Getränkehersteller profitieren von dem Glühwein Projekt

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes könnten auch für andere Getränkebranchen interessant sein, so Fischer. Auch Bier-Manufakturen könnten zwischendurch Sorten mit Gewürzen oder Aromen anbieten oder aromatisierter Secco könnte auch von kleineren Herstellern produziert werden.