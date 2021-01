per Mail teilen

Der Ärztliche Direktor des Klinikums Ludwigshafen rechnet in den kommenden Tagen und Wochen mit mehr Corona-Patienten. Auf der Intensivstation würden derzeit vier Covid-19-Patienten behandelt werden.

In der vergangenen Woche waren es zwei. Der Ärztliche Direktor Prof. Günter Layer vsagte dem SWR, dass die Zahl der positiv Getesteten in der Infektions-Ambulanz direkt am Klinikum massiv zunehme. Deshalb werde auch die Zahl der Covid-19-Patienten im Klinikum steigen.

Möglicherweise neue Corona-Station

Je nach der aktuellen Entwicklung werde das Klinikum am kommenden Wochenende eine neu geschaffene Corona-Station mit 18 normalen Betten öffnen. Eine zusätzliche Intensivstation mit acht Betten werde noch nicht benötigt. Insgesamt gibt es im Klinikum in Ludwigshafen 75 Beatmungsplätze.