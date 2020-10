Auch in der Vorder- und Südpfalz steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Nach Angaben des Rhein-Pfalz-Kreises gab es seit Freitag allein in der Stadt Ludwigshafen 25 neue Corona-Fälle. Insgesamt seien für den Bereich des Gesundheitsamtes, das für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie den Rheinpfalz-Kreis zuständig ist, 42 neue Fälle registriert. Unter anderem wurde laut Aufsichtsbehörde in der Aufnahmestelle für Asylsuchende in Speyer eine Bewohnerin positiv getestet. Den zweitgrößten Anstieg verzeichnet der Kreis Germersheim mit zehn neuen Corona-Fällen. In Grünstadt, im Kreis Bad Dürkheim, wurden sechs Schüler der Integrierten Gesamtschule positiv getestet. Insgesamt mussten laut Kreisverwaltung sechs Schulklassen in Quarantäne geschickt werden.