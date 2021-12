Mehr Briefwahl in der Pfalz

In der Vorder- und Südpfalz wählen dieses Jahr deutlich mehr Menschen per Briefwahl als bei der letzten Bundestagswahl. Drei Tage vor der Wahl hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes fast die Hälfte der insgesamt 650.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Spitzenreiter sind dabei die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim, der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Südliche Weinstraße mit jeweils rund 55 Prozent. In Ludwigshafen und Frankenthal hingegen haben sich weniger als 41 Prozent der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden. In Neustadt, Landau und Speyer sind es 44 bis 50 Prozent.