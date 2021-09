Über 30 Prozent Briefwähler in Vorder- und Südpfalz

Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben mehr als 30 Prozent der Wähler in der Vorder- und Südpfalz einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. 650.000 Menschen sind in der Pfalz wahlberechtigt, 33,6 Prozent davon haben bis jetzt einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Spitzenreiter ist dabei der Kreis Südliche Weinstraße, in welchem fast 40 Prozent der Wahlberechtigten sich für eine Briefwahl entschieden haben. Aber auch im Kreis Germersheim haben über 38 Prozent der Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt. In der nördlichen Pfalz ist die Zahl der Briefwähler nur im Rheinpfalz Kreis ähnlich hoch. In Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer liegt sie deutlich unter 30 Prozent.