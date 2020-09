Das historische Museum der Pfalz in Speyer öffnet am Samstag erstmals wieder nach knapp sechs Monaten Corona-Pause. Das Land hat Hygiene-Maßnahmen mit mehr als 220.000 Euro bezuschusst. Die Ausstellung zur Geschichte der Medizin "Medicus - die Macht des Wissens" wurde zwischenzeitlich ergänzt. Nach Angaben von Museumsdirektor Alexander Schubert werden die aktuellen Ereignisse zu Corona in einen historischen Kontext eingebettet. Das letzte Exponat ist erst gestern aus der bayrischen Staatskanzlei eingetroffen: der blau-weiße Mundschutz des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Auch "Medicus"-Autor Noah Gordon hat seine Maske beigesteuert, erkennbar am Logo der Boston Red Sox – dem Lieblings-Baselballteam des 93-Jährigen.