Wahlverlierer Ingenthron gewinnt Niederlage Positives ab

per Mail teilen

Maximilian Ingenthron von der SPD ist bei der Oberbürgermeisterwahl in Landau nur knapp gescheitert. Er bekam bei der Stichwahl am Sonntag 49,4 Prozent der Stimmen, nur unwesentlich weniger als Wahlsieger Dominik Geißler, der auf 50,6 Prozent kam. Und so sprach Ingenthron trotz Niederlage von einem "stattlichen Ergebnis".