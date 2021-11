In Maxdorf in der Vorderpfalz hat es am Mittwoch auf dem Gelände einer Speditionsfirma einen Arbeitsunfall mit chemischen Stoffen gegeben. Zwei Substanzen in einem Entsorgungscontainer hatten miteinander reagiert. Das führte laut Polizei zu einer Hitzeentwicklung. Die Feuerwehr kühlte den Behälter herunter. Acht Beschäftigte klagten über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden, sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Behörden warnten Anwohner zeitweise vor Geruchsbelästigung, gaben aber bald wieder Entwarnung. Gefahr habe keine bestanden. Welche Stoffe in dem Container waren, wurde nicht mitgeteilt. Zunächst war von Säure die Rede gewesen.