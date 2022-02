per Mail teilen

In Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) sind bei Baggerarbeiten am Samstag insgesamt zehn Handgranaten entdeckt worden. Sie lagen im Untergrund einer Grundstückseinfahrt in der Carl-Bosch-Straße. Der Kampfmittelräumdienst identifizierte den Sprengstoff als Handgranaten aus dem 2. Weltkrieg. Sie konnten durch die Experten geborgen und abtransportiert werden. Wie die Polizei mitteilt, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.