Zu Gast war er schon, dieses Jahr geht er mit Preis nach Hause: Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen verleiht den "Preis für Schauspielkunst" an den Berliner Schauspieler Ulrich Matthes.

Matthes habe seit den 1980ern nicht nur an den Theatern der Republik gewirkt, auch sammle der 62 Jahre alte Künstler einen Theaterpreis nach dem anderen, so Festivaldirektor Michael Kötz. Zudem sei Matthes seit Jahren im deutschen Film präsent, habe 50 Rollen gespielt, dabei "dutzende Male die Hauptrolle". Die Auszeichnung solle ihm im Rahmen des Festivals am 4. September auf der Parkinsel in Ludwigshafen überreicht werden.

Ulrich Matthes war bereits zu Gast auf der Parkinsel beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Festival des deutschen Films

Im letzten Jahr keine Verleihung wegen Corona

Ulrich Matthes ist langjähriges Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Zuletzt war er in der ARD-Produktion "Gott" zu sehen. Der "Preis für Schauspielkunst" wird seit 2005 vergeben, ausgezeichnet wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Klaus Maria Brandauer, Hannelore Elsner, Bruno Ganz, Mario Adorf und Iris Berben. 2020 hatte es pandemiebedingt keine Preisverleihung beim Ludwigshafener Filmfestival gegeben.