Die Polizei in Ludwigshafen glaubt nicht, die Massenschlägerei am Sonntag vor zwei Wochen im Stadtteil Hemshof aufklären zu können. Das Problem: Keiner der Beteiligten will darüber reden, was geschehen ist.

Es waren zwei zerstrittene Familien, die an einem Sommerabend Ende Juli in Hemshof aufeinander losgegangen sind. Elf Menschen sind dabei verletzt worden, mehrere mussten die Nacht über ins Krankenhaus. Und dennoch will laut Polizei keiner von ihnen sagen, was da vorgefallen ist, wer wem was angetan hat. Es gebe nach wie vor keine Zeugen und kaum Anhaltspunkte, so ein Sprecher des Polizeipräsdiums Rheinpfalz. Staatsanwaltschaft wird über Einstellung entscheiden Damit seien die Möglichkeiten sehr begrenzt noch etwas herauszufinden. In ein bis zwei Wochen wird die Polizei die Ermittlungen voraussichtlich abschließen. Dann ist es an der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob sie Anklage erhebt oder das Verfahren einstellt.