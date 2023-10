Massenschlägerei bei Weinwanderung: Stand der Dinge

Es waren wohl zwei Gruppen, die da bei dieser Weinwanderung aufeinandergetroffen sind, und die Polizei ermittelt ganz konkret wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen fünf Männer aus der einen Gruppe, und gegen drei aus der anderen. Die haben aber natürlich auch alle das Recht sich dazu zu äußern. Und das Problem ist: Die wohnen teilweise nicht in der Region, sondern da ist auch jemand aus Mannheim dabei, aus Worms, und so weiter…und bis das organisiert ist, dass da jeder mal eine Aussage gemacht hat, das dauert eben. Und so lange hält auch der Verkehrsverein Freinsheim die Füße still: Der hat ja die Weinwanderung veranstaltet, und überlegt noch immer, welche Konsequenzen er da draus ziehen soll. Uns gegenüber hat er aber schon gesagt: Es könnten sein, dass in Zukunft andere Regeln für Gruppen gelten könnten, für Junggesellenabschiede zum Beispiel, dass man vielleicht auch guckt, welcher Alkohol da mitgenommen werden darf.