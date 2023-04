Maskenpflicht für Besucher fällt weg: So reagieren Kliniken in der Pfalz

Auch in der Pfalz entfällt am Karfreitag die Maskenpflicht für Besucher in medizinischen Einrichtungen. Kliniken aus Ludwigshafen und Speyer bitten um gegenseitige Rücksichtnahme.

Ab Karfreitag müssen Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Praxen keine Schutzmaske mehr tragen. Das hatte das Gesundheitsministerium im Februar mitgeteilt. Damit entfällt die letzte noch aufrecht erhaltene Corona-Schutzvorkehrung. Allerdings können medizinische Einrichtungen nach wie vor von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und an der Maskenpflicht festhalten. Der ärztliche Direktor des Klinikums Ludwigshafen, Günter Layer, unterstützt den Wegfall der Maskenpflicht für Besucher. "Es macht keinen Sinn, dass wir Kliniken zu absoluten Inseln machen", so Layer. Dennoch besteht am Klinikum weiterhin die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Auch das Klinikpersonal trägt Anlass bezogen Schutzmasken, beispielsweise bei Corona-Patienten zum Selbstschutz oder in der Onkologie zum Schutz für die Patienten. Besucher von Arztpraxen müssen nun keine Schutzmaske mehr tragen. picture alliance / dpa-tmn FFP2-Maske bei Besuchern von Corona-Patienten Auch das Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer empfiehlt, je nach Anlass FFP2-Schutzmasken zu tragen. Zum Beispiel, wenn Besucher Patienten mit Corona-Infektion besuchen. Sollten Besucher erkältet oder andere Krankheitssymptome haben, empfiehlt das Krankenhaus, auf einen Besuch zu verzichten.