Seit Montag gilt in auch in der Pfalz eine verschärfte Maskenpflicht. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln reichen normale Stoffmasken nicht mehr aus.

In Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen laut den neuen Regeln medizinische Masken getragen werden, also FFP2 oder OP-Masken, von denen die Verantwortlichen sagen, dass sie einen größeren Schutz vor Corona-Viren bieten.

Der SWR hat bei verschiedenen Verwaltungen in Vorder- und Südpfalz nachgefragt, wie streng ein Verstoß gegen die verschärfte Maskenpflicht bereits ab Montag geahndet wird. In Frankenthal sagte eine Sprecherin, dass die Kontrollen zunächst nicht verstärkt würden. Die Ordnungskräfte laufen ihre gewohnten Streifen und überprüfen dabei auch, ob eine FFP2-Maske oder eine andere der zugelassenen medizinischen Masken getragen wird. In den ersten Tagen soll es zunächst noch Aufklärungsgespräche geben. Es würden noch keine Bußgelder verhängt werden.

In den kommenden Tagen auch Bußgeleder möglich

Ähnliche gehen auch die Kontrolleure in Speyer oder Ludwigshafen vor. Dasselbe gelte auch im Kreis Bad Dürkheim. Hier kontrollieren die Ordnungsbehörden der jeweils einzelnen Kommunen. Zunächst soll nur mündlich verwarnt werden, in den kommenden Tagen würden aber auch Bußgelder verhängt.

Unsicherheit über Bußgeldhöhe in einigen Kommunen

In Ludwigshafen wartet man sogar eine ganze Woche, bis zur Kasse gebeten wird. Im Moment herrscht noch in einigen Kommunen Unsicherheit, über die Bußgeldhöhe. Dazu gab mir der Kommunikationsstab für Corona-Fragen bei der Landesregierung eindeutig Antwort: Es gelte nach wie vor: Wer gar keine Maske oder diese falsch trägt, zahlt 50 Euro. Das gelte auch für die falsche Maskenart. Nur das Ordnungsamt Neustadt wird bei uneinsichtigen Maskenträgern schon am Montag die Bußgeldstelle einschalten.